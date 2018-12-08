Футбол

Чалов выйдет в основном составе ЦСКА на матч с «Енисеем»
RT на русском
06:00

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на домашний матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».
RT на русском06:00

Подробнее о событии

ЦСКА и «Енисей» назвали составы на очную встречу

Матч ТВ05:46

ЦСКА и «Енисей» назвали составы на очную встречу

Sportbox.RU05:46

Абель Эрнандес попал в заявку ЦСКА на матч с «Енисеем»

Советский спорт05:31

Жамалетдинов и Чалов — в атаке ЦСКА на матч с «Енисеем», Эрнандес — в запасе

Чемпионат05:37

ЦСКА – «Енисей»: прямая трансляция – в 15.00

Спорт-Экспресс06:00

ЦСКА — «Енисей»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:43

Где смотреть матч ЦСКА - Енисей

Евро-футбол.рувчера в 18:07
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче российской премьер-лиги

Обновлено в 07:04
Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:02
Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана Гурбанов был уволен

Гурбан Гурбанов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана.
Обновлено в 06:58
Футбол

Стадион «Зенита» переименовали в «Газпром Арена»

Стадион петербургского «Зенита» на Крестовском острове получил новое название — «Газпром Арена», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:47
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол

«ПСЖ» готов продать Рабьо и оценивает его в 40 млн евро

Писали, что футболист не играл по семейным причинам. По информации le10sport.com, парижане готовы к тому, что Рабьо покинет команду.
Обновлено в 06:44
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол

Ротенберг передал привет «Локомотиву» и болельщикам из больницы

Травмированный защитник «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к команде перед матчем 17-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Обновлено в 06:53
Футбол

Атлетико — Алавес 0:0 (1-й тайм)

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:16
Футбол

РФС поздравил с днем рождения Виталия Мутко

Обновлено в 06:36
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
Футбол

Жиго вернулся к тренировкам в «Спартаке»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго провёл первую тренировку после травмы на базе клуба в Тарасовке.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза»

Футболиста называют "венгерским Полом Скоулзом" в том числе за рыжий цвет волос.
Обновлено в 06:34
Футбол

Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не накажут за нарушения правил ФФП»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не верит в возможное наказание клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым

12-й тур Примейры стартовал матчем с участием лидера, "Порту" и середняков турнира из "Портимоненсе".
Обновлено в 04:44
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