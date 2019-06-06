Чалов входит в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»Metaratings 08:02

с чего всё началось

Ещё один игрок из ЦСКА может уехать покорять Европу. Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может начать следующий сезон в одном из ведущих европейских чемпионатов. Как утверждает Sky Sports, за 21-летним российским форвардом следят лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

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Чалов входит в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

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