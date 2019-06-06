Футбол
Чалов входит в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»Metaratings 08:02
Ещё один игрок из ЦСКА может уехать покорять Европу. Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может начать следующий сезон в одном из ведущих европейских чемпионатов. Как утверждает Sky Sports, за 21-летним российским форвардом следят лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».
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Как сообщает Sky Sports, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.RT на русском07:03
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