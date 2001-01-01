Футбол

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игрыЧемпионат вчера в 16:05

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре соревнования московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару».
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«Спартак» vs ЦСКА. Кто победит в дерби?

Soccer.ruвчера в 14:48

Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Бомбардир.ру00:11

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры

Чемпионатвчера в 16:05

Денис Попов: «ЦСКА и „Спартак“ в дерби обойдутся без сантиментов»

Евро-футбол.ру03:15

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Матч ТВвчера в 13:37

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Sportbox.RUвчера в 13:37

ЦСКА: что показал первый матч австрийского турнира

Bobsoccer28 июня в 04:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Путешествия

Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Эксперты назвали необычные инфекции, которыми в ряде случаев заражаются российские туристы.
Обновлено в 04:18
Экономика

Тарифы на ЖКХ вырастут с завтрашнего дня

Тарифы на коммунальные услуги повысятся с 1 июля. Во Владимирской области рост в среднем составит 1, 96 %.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

Обновлено в 07:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Кронштадте произошел взрыв газа

Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.
Обновлено в 05:01
Кино

Шойгу: Минобороны откроет киностудию

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
Обновлено в 05:44
Общество

Новый приток воды ожидается в Иркутской области

Синоптики предупредили о новых ливнях, которые, по предварительным прогнозам, обрушатся на подтопленные районы Иркутской области уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В Госдуме оценили желания Франции отдать 20 патрульных катеров Украине

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал намерение Франции отдать украинской стороны 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 04:54
Политика

Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой

Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Политика

Крымские татары прокомментировали заявление Чубарова

Ранее Чубаров заявлял, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark

Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Кино

Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»

Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию

Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Политика

Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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