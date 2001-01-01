Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игрыЧемпионат вчера в 16:05

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре соревнования московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару».

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры

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