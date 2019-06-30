Футбол

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игрыЧемпионат вчера в 16:05

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1-м туре соревнования московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару».
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч турнира в Австрии

Чемпионат02:00

Спартак — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на московское дерби в Австрии

Sport24.ruвчера в 20:13

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Sportbox.RUвчера в 13:37

Федор Чалов: «Со „Спартаком“ не может быть товарищеской игры»

Матч ТВвчера в 13:37

Элвер Рахимич: Матч в Австрии будет важен и для ЦСКА, и для «Спартака»

Советский спортвчера в 06:11

Эльвер Рахимич: «Дерби между ЦСКА и „Спартаком“ всегда принципиальны. Совершенно не важно, какой статус у матча»

Спорт-Экспресс28 июня в 20:36

«Спартак» – ЦСКА: дерби без фаворита в Кубке Париматч Премьер

Legalbet28 июня в 07:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Футбол

«Шеффилд» — о своем турне по России: «Мы знали, что нас ждут сильные команды, но всему же есть предел!»

Игроки английского футбольного клуба «Шеффилд» Джеймс Грегори и Карл Дэми подвели итоги турне своей команды по России.
Обновлено в 02:53
Здоровье

Врачи назвали нетипичные признаки болезней сердца

Ученые назвали нетипичные симптомы, указывающие на проблемы в работе сердца.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Кучма ждет от ОБСЕ подтверждения разведения сил в Станице Луганской

Разведение сил у Станицы Луганской, которое с 2016 года более 80 раз срывалось Киевом, началось в полдень 26 июня.
Обновлено в 03:56
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»

Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Политика

Последствия ассоциации с ЕС для Украины перечислил депутат Рады

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что существуют последствия для Украины от соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Обновлено в 01:33
Общество

Еще одна река вышла из берегов под Иркутском

В Иркутской области вышла из берегов еще одна река.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Авто

Развеяна пятерка мифов о дизельных машинах

Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Режиссера избили в Москве

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Политика

Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ

Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Бородина раскритиковала выпуск «Орла и решки» о Сейшелах

Ксения Бородина много лет работает на проекте «Дом-2». Одна из съемочных площадок находится на Сейшельских островах.
Обновлено в 03:42
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
Футбол

Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В Свердловской области с начала купального сезона утонуло 15 человек

Обновлено в 02:30
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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