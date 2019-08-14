Футбол
Чалов тренируется в общей группе перед матчем со «Спартаком»Нева Спорт 06:58
Нападающий московского ЦСКА принял участие в тренировке команды перед матчем со «Спартаком». Как сообщает «Чемпионат», спортсмен работал в общей группе, несмотря на полученный в прошлой игре перелом носа. Напомним, инцидент произошел во время матча пятого тура против «Сочи».
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед нападающим ЦСКА Федором Чаловым и даже записал ему видео c извинениями из-за произошедшего во время игры 5-го тура РПЛ. В концовке матча ЦСКА — «Сочи» (0:0) Миладинович ударил Чалова локтем по лицу в штрафной.Sport24.ru04:20
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