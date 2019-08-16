Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой — значит, не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли — только о поединке со «Спартаком», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

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