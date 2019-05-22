Футбол

Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛМатч ТВ 02:23

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 21-летний игрок набрал 6860 голосов (49,42%) пользователей «ВКонтакте». Чалов принес победу армейцам в домашнем матче с "Ахматом" (1:0).
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Чалов признан лучшим футболистом 29-го тура РПЛ

RT на русском03:15

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:53

Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

Sports.ru02:45

Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Матч ТВ02:23

Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

Советский спорт02:14

Чалов признан лучшим футболистом 29-го тура чемпионата России

РИА Новости02:42

Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Sport24.ru02:09
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