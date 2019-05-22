Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛМатч ТВ 02:23

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 21-летний игрок набрал 6860 голосов (49,42%) пользователей «ВКонтакте». Чалов принес победу армейцам в домашнем матче с "Ахматом" (1:0).

Спорт Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.

Авто Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.

Происшествия Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.

Происшествия В уральской больнице отказались принять инвалида в коляске Сотрудники городской больницы Еманжелинска отказались принять инвалида в коляске и оставили его ночевать в приемном покое.

Происшествия В Тверской области отравились 11 детей По факту произошедшего Западнодвинским межрайонным следственным отделом начата проверка Следственный комитет начал проверку после отравления 11 детей в одном из образовательных учреждений города Торопец Тверской области.

Происшествия Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.

Шоу-бизнес Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве Известный российский певец 84-летний Вилли Токарев попал в реанимацию в Москве в связи с резким ухудшением состояния.

Шоу-бизнес Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.

Происшествия Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Энергетика ФАС посоветовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок С 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что ситуация на топливном рынке может привести к резкому росту оптовых и розничных цен на бензин.

Авто В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Общество Франция: что открывать, когда все закрывается В одном из городов на севере Франции с 8 тыс. населения жители даже вышли на акцию протеста против закрытия единственного в их городе магазина Lidl.

Наука Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении В новой модификации Salto-1P алгоритм стал способен самостоятельно рассчитываеть параметры прыжка робота, а после каждого перемещения производить сравнения расчетных данных с фактическими и соответственно корректировать дальнейшие действия модели.

Общество Беглов поручил сделать транспорт в Петербурге доступным для инвалидов Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение сделать доступными для инвалидов объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Армия и оружие Болтон: США строят ледоколы для противостояния России в Арктике Болтон подчеркнул, что "США - арктическая держава", поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России, а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.

Экономика Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Общество В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек.

Гаджеты Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20 Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.

Здоровье Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса» Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Общество Комфорт – дело общее Определены объекты благоустройства, которые появятся в нашем регионе в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».