Футбол
Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛЕженедельник Футбол 04:13
Стал известен лучший игрок 29-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ. Лучшим футболистом тура оказался форвард ЦСКА Федор Чалов.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Общество
Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации
Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Культура
«Театральный weekend» в Москве: что подготовили организаторы
В Москве в районе Патриарших прудов пройдет «Театральный weekend».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию на Украине
Обновлено в 02:57
Политика
На заседании Госдумы 22 мая выступит президент Конго
На пленарном заседании Госдумы 22 мая выступит президент Респубики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Обновлено 20 мая в 09:44
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США
Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Встречу вице-канцлера Австрии с «россиянкой» объяснили наркотиками
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе допустил, что политик находился под действием одурманивающих препаратов во время предполагаемой встречи с некой «россиянкой», сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено в 02:50
Космос
Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга
Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Политика
ЕСПЧ принял иск российского журналиста Свиридова к властям Польши
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск российского журналиста Леонида Свиридова на решение Польши лишить его статуса резидента Европейского союза, сообщил 22 мая РИА Новости со ссылкой на письмо из канцелярии ЕСПЧ.
Обновлено в 03:53
Политика
Макаров нашел параллель между нарушениями 1 мая и политикой Горбачева
Вячеслав Макаров произнес гневную тираду о деятельности Михаила Горбачева и переворотах в стране в начале XX века.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Обновлено вчера в 15:04
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Обновлено 20 мая в 13:33
Политика
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Экономика
ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%
Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено в 05:07