Футбол

Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата РоссииЕвро-футбол.ру 09:06

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов выиграл спор бомбардиров в чемпионате России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федор Чалов: «В конце матча попросил Облякова дать пас на третий гол»

Спорт-Экспресс10:27

Чалов: рад, что победил в бомбардирской гонке, спасибо партнёрам по команде

Чемпионат10:26

Все голы лучшего бомбардира России. Федор Чалов — просто красавчик

Sport24.ru14:00

Футболист ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

ТАСС08:54

Федор Чалов: Надеюсь, в следующем сезоне получится увеличить результат

Советский спорт11:27

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19

Матч ТВ09:06

Чалов - лучший бомбардир РПЛ

Sport.ru09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Общество

Власти Читы приостановят стройку в лесу на Горького

Напомним, перевод земельного участка рядом с детским садом 23 мая одобрили депутаты гордумы Читы.
Обновлено в 21:58
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Футбол

«Зенит» проехал по Невскому проспекту на золотом автобусе

Футболисты и тренеры «Зенита» проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе в рамках второй части чемпионского парада.
Обновлено в 14:46
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Общество

Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты

По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Общество

Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол

Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Общество

Чиновники смогут получать надбавки за наставничество

Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1

Обновлено вчера в 11:30
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено в 21:18
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Здоровье

«Вода с лебедями»: легендарная «Карачинская» меняет этикетку и бутылку

Обновлено в 21:00
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Музыка

Бузова захотела спеть с Киркоровым на Евровидении

Артистка Ольга Бузова вызвалась презентовать свою совместную песню с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым на Евровидении в 2020 году.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Рената Литвинова опубликовала очень нежное фото дочери без макияжа

17-летняя Ульяна, как и мать, не любит злоупотреблять косметикой. Актриса Рената Литвинова опубликовала фото своей дочери без косметики.
Обновлено в 15:36
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Общество

Лето близко: последняя неделя весны в Екатеринбурге будет жаркой

Сегодня, 27 мая, столбики термометров днем поднимутся до +24 °С. Возможен кратковременный дождь. Ветер южный, до 4 метров в секунду.
Обновлено в 22:18
Космос

Канадский уфолог Пачитто Доминик обнаружил на фото Луны древние сооружения

Некоторые эксперты не могут понять предназначение подобных артефактов, хотя они могли быть возведены на Земле и Луне параллельно.
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное