Футбол

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛSports.ru 08:54

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Завершен сезон российской премьер-лиги-2018/19. Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах. 21-летний форвард опередил Сердара Азмуна («Зенит») на два гола, а Виктора Классона («Краснодар») – на три.
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Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19

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