Футбол

Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата РоссииLife.ru 09:13

Одной из интриг заключительного тура РПЛ был вопрос, кто станет лучшим бомбардиром сезона. Претендентов было несколько, но главный из них — Фёдор Чалов из ЦСКА — не дал конкурентам возможности к нему приблизиться.
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Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19

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Федор Чалов: «В конце матча попросил Облякова дать пас на третий гол»

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Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич

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