Одной из интриг заключительного тура РПЛ был вопрос, кто станет лучшим бомбардиром сезона. Претендентов было несколько, но главный из них — Фёдор Чалов из ЦСКА — не дал конкурентам возможности к нему приблизиться.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Авто Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Хоккей Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.

Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Политика Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.

Футбол Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил «РИА Новости», что покидает свой пост.

Политика В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.

Армия и оружие В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.

Футбол «Зенит» показал видео с чемпионского парада Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Политика В Донецке около пяти тысяч человек вышли на траурный митинг Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг, посвященный пятилетию со дня первого артиллерийского удара по городу, сообщил журналистам представитель организаторов акции.

Политика Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.

Космос Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.