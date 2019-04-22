Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мираSport24.ru 11:25

Нападающий ЦСКА и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Федор Чалов составил команду мечты из лучших футболистов мира.

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