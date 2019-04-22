Футбол
Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мираSport24.ru 11:25
Нападающий ЦСКА и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Федор Чалов составил команду мечты из лучших футболистов мира.
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Обновлено в 05:29
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:03
Политика
Павел Дуров поздравил украинцев с избранием молодого президента
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поздравил украинских пользователей с избранием Владимира Зеленского президентом страны.
Обновлено в 11:41
Политика
Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Общество
В Британии отыскали гигантского осла
Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие
В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле
Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Транспорт
Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»
В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Технологии
Гендиректор Sports.ru покинул свой пост
Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Космос
Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП
В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено в 03:05
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Футбол
Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»
Обновлено в 11:53
Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400
Обновлено в 04:54
Происшествия
Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки
Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Футбол
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Наука
В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов
Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Общество
Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением
Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Черногории военных арестовали за контрабанду кокаина на сумму 5 миллионов евро
ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки.
Обновлено в 12:48
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:44