Футбол

Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мираSport24.ru 11:25

Нападающий ЦСКА и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Федор Чалов составил команду мечты из лучших футболистов мира.
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Чалов составил свою команду мечты (видео)

Советский спорт12:16

Чалов собрал команду мечты из мировых звезд

Sportbox.RU11:29

Чалов назвал команду своей мечты

Чемпионат11:41

Чалов собрал команду мечты из мировых звезд

Матч ТВ11:29

Игрок ЦСКА Чалов назвал команду мечты

Газета.Ru12:01

Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мира

Sport24.ru11:25

Чалов назвал команду мечты. В ней пять игроков «Реала»

Спорт-Экспресс11:19
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Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Обновлено в 05:29
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:03
Политика

Павел Дуров поздравил украинцев с избранием молодого президента

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поздравил украинских пользователей с избранием Владимира Зеленского президентом страны.
Обновлено в 11:41
Политика

Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Обновлено в 12:28
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле

Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Транспорт

Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»

В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Технологии

Гендиректор Sports.ru покинул свой пост

Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Космос

Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП

В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено в 03:05
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Футбол

Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»

Обновлено в 11:53
Политика

США введут санкции против Турции за покупку российской С-400

Обновлено в 04:54
Происшествия

Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки

Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Футбол

А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Наука

В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Общество

Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением

Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Черногории военных арестовали за контрабанду кокаина на сумму 5 миллионов евро

ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки.
Обновлено в 12:48
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:44
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Йохан Кройф
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны». Трёхкратный обладатель Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера; широко признан одним из лучших футболистов XX века. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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