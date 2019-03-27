Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию
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Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
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Создан точный вычислительный метод для стабилизации лекарственных мишеней
На помощь приходят вычислительные методы, позволяющие точно предсказывать уязвимые участки в рецепторе и то, как их нужно изменить, чтобы повысить его стабильность.
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Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
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Сериал «Домашний арест» получил 8 наград премии АПКиТ
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Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
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Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
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Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
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Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
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Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
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Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
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Обновлено вчера в 19:31
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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
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