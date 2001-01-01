Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.

Спорт день за днем

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Спорт день за днем

Экономика Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Общество Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Кино Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Спорт Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Политика Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Шоу-бизнес Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.

Политика Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.

Общество Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Культура Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Здоровье В Петербурге не хватает 11 станций скорой помощи Петербург нуждается в 11 новых станциях скорой медицинской помощи. Их не хватает в районах активной жилой застройки.

Футбол «Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.