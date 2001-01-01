Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Политика
Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе
Обновлено в 05:49
Кино
Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.
Обновлено в 12:54
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Музыка
В.Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов»
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов».
Обновлено в 11:02
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Петербурге
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Политика
Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку
Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.
Обновлено в 13:52
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Политика
Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Общество
Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии
Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Культура
Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров
Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено в 12:33
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Происшествия
Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб
Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Здоровье
В Петербурге не хватает 11 станций скорой помощи
Петербург нуждается в 11 новых станциях скорой медицинской помощи. Их не хватает в районах активной жилой застройки.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
«Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории
До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Футбол
Медведев обозначил сумму на то, чтобы достроить «Газпром-Арену»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал каналу «КраСава» о том, сколько еще нужно потратить на «Газпром Арену» для того, что довести стадион до идеального состояния.
Обновлено в 14:23