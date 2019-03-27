Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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Варга: Черчесов официально является клиентом нашего агентства

Чемпионат12:13

Шандор Варга: «Чаловым интересовались клуб из топ-5 английской премьер-лиги»

Спорт-Экспресс11:00

Лучший бомбардир РПЛ оказался в компании Слуцкого и Черчесова. Теперь он быстрее уедет в Европу?

Спорт день за днем09:11

Журналист Карпов: «Чалова могут дисквалифицировать за сотрудничество с лондонским футбольным агентством»

Бомбардир.ру11:32

У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию

Sports.ru09:05

Чалов стал клиентом лондонского агентства Base Soccer Agency

Матч ТВвчера в 18:18

Чалов стал клиентом лондонского агентства

Soccer.ruвчера в 13:20
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Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Происшествия

Задержан экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено в 01:21
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На Ставрополье задержали готовившего теракты уроженца Дагестана

Силовики в Ставропольском крае задержали присягнувшего запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* уроженца Дагестана, подозреваемого в подготовке к совершению терактов, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Обновлено в 08:30
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Подводному объекту в Балтийском море присвоили имя генерала Белюсова

«Для увековечения памяти генерал-лейтенанта П .Н. Белюсова присвоить наименование «Банка Белюсова» безымянному подводному географическому объекту (банке), расположенному в Финском заливе Балтийского моря», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Обновлено в 11:03
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Футбол

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Экономика

Telenor продает еще 5,7% акций Veon

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor выставил на продажу 100 млн акций холдинга Veon (ранее – Vimpelcom), равные 5,7% капитала компании.
Обновлено в 08:25
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Футбол

Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»

Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Игры

Создатели «Ведьмака» выпустят «Гвинт» на смартфоны

Компания CD Projekt RED анонсировала мобильную версию карточной игры «Гвинт» (Gwent) из вселенной «Ведьмака» для смартфонов.
Обновлено в 09:39
Общество

В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания

Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
Обновлено в 11:02
Политика

Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Космос

В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на седьмое место по количеству победных шайб за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и на 13-е — среди лучших снайперов лиги.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Происшествия

Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые

На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Испании

Недавно Бузова вместе с мамой улетела в Барселону, чтобы отметить день рождения родительницы.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

В Ингушетии проведут проверку по факту провокаций на митинге

Обновлено в 08:21
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной России.
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