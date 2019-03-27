Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 10:57
Политика
Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы
Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео
Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Общество
Умерла самая уродливая собака Британии
Умерла самая уродливая собака Британии Причиной смерти пса по кличке Чейз стал панкреатит.
Обновлено в 10:23
Экономика
В ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органов
Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступил с основным докладом на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:26
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз
ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.
Обновлено в 14:27
Политика
Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика
Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку
Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Обновлено в 16:37
Политика
Порошенко рассказал о намерении стать евродепутатом
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в случае поражения на президентских выборах намерен стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 15:26
Политика
Захарова прокомментировала предложения Запада о гумпомощи Венесуэле
21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».
Обновлено в 16:28
Происшествия
Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в России
Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания.
Обновлено в 15:22
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено в 10:40
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Кино
Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Обновлено 25 марта в 06:14
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48