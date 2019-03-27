Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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Что было до Большого взрыва?

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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
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В скандально известной школе №2 в Большом Камне, где произошел самосуд над проблемным пятиклассником, сменился директор.
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Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти

Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
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