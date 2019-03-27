Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.

Спорт день за днем

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Спорт день за днем

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