Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию
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Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Продюсер Андрей Разин прокомментировал иск в отношении Сергея Шнурова
Член Общественной палаты, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в интервью Москве 24 прокомментировал свое заявление в Следственный комитет РФ на музыканта Сергея Шнурова.
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Что было до Большого взрыва?
Credit: iStock Инфляционная модель Вселенной, говорящая о стремительном расширении пространства за несколько секунд сразу после Большого взрыва, помогает разрешить некоторые важные вопросы о структуре и эволюции космоса, однако другие, сильно отличающиеся от нее теории также могут объяснить эти загадки, хотя и иным способом.
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ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков
По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.
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Пятый канал получил спецприз жюри премии АПКиТ за сериал «След»
Пятый канал в рамках премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) получил специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера».
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Гуаидо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вечером в среду, 27 марта, назвал дату начала процесса свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Общество
Гороскоп на 28 марта: кто-то сегодня изрядно потреплет ваши нервы
Что касается любовных отношений, то здесь сегодня тоже важна конкретность и ясность.
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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
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Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
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Происшествия
В скандально известной школе Большого Камня сменился директор
В скандально известной школе №2 в Большом Камне, где произошел самосуд над проблемным пятиклассником, сменился директор.
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
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Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
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Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
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Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
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Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
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