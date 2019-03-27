Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У Чалова – новые агенты. Что это значит

Спорт-Экспрессвчера в 09:30

Агент прокомментировал возможную дисквалификацию Чалова из-за контракта с британским агентством

Матч ТВвчера в 13:41

Сафонов: «Не может быть никакой дисквалификации Чалова из-за контракта с лондонским агентством»

Sport24.ruвчера в 12:03

Варга: Черчесов официально является клиентом нашего агентства

Чемпионатвчера в 12:13

Варга: «Чалов может стоить дороже Головина»

Бомбардир.ру02:24

Лучший бомбардир РПЛ оказался в компании Слуцкого и Черчесова. Теперь он быстрее уедет в Европу?

Спорт день за днемвчера в 09:11

У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию

Sports.ruвчера в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Шоу-бизнес

«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом

Обновлено вчера в 08:46
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Культура

Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Политика

США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео

США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Космос

В РКС разработали спутник для сбора мусора на орбите

Обновлено 26 марта в 19:50
Происшествия

Более 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале

По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.
Обновлено в 01:58
Общество

Около 93% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях

Обновлено в 02:10
Политика

Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк

Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

Индия испытала противоспутниковую ракету

Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей

В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Экономика

Более 300 млн рублей прошли за месяц через СБП Центробанка

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка за первый месяц работы составили 358,85 млн рублей.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Новак планирует встретиться с министром нефти Венесуэлы в Москве

Глава министерства энергетики России Александр Новак планирует провести встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо в Москве в ближайшее время.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено вчера в 19:06
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обнаруженные недавно реки оказались шире и глубже каналов Земли. Об этом сообщает издание Science Advances.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных

Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика

Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное