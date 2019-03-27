Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лучший бомбардир РПЛ оказался в компании Слуцкого и Черчесова. Теперь он быстрее уедет в Европу?
Спорт день за днемвчера в 09:11
У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию
Sports.ruвчера в 09:05
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Обновлено в 01:00
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
В App Store появилось хранилище для еthereum
В App Store появилось iOS-приложение, которое позволяет управлять криптовалютными средствами.
Обновлено в 02:30
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Камешково мужчина ударил подростка ножом в спину
Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, после которого мужчина внезапно ударил его ножом в спину.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
На центральной улице Томска глыба льда с крыши упала на пенсионерку с внучкой. Инцидент произошёл днём 28 марта на проспекте Ленина.
Обновлено в 03:16
Общество
Роскачество назвало лучшее сливочное масло
Обновлено в 04:00
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз
Число приемных семей в Москве с 2010 года по 2018 год выросло с 358 до почти 2,7 тыс. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Киришах от ветрянки скончалась двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка накануне утром скончалась в своей квартире на улице Строителей в Киришах.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Наука
Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет
Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Обновлено вчера в 08:43
Энергетика
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Общество
Многодетным екатеринбуржцам предложили деньги вместо земельных участков: как их получить
Многодетным семьям из Екатеринбурга, стоявшим в очереди на получение земли, отправили уведомления об альтернативном варианте: теперь они могут получить 200 000 рублей вместо участков.
Обновлено в 04:03
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09