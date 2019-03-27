Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем 26 марта в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию
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Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
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Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
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В Казахстане потерпел крушение вертолет Ми-8
В пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находилось 13 человек.
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Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
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Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
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Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
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Анна Калашникова отрицает свою беременность
Очень хочу дочь, но два года назад на четвертом месяце моя беременность оборвалась. Я искренне верю, что дети даруются нам свыше.
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Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
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Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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Общество
Беглова угостили чаем в спасенной пирожковой на Московском проспекте
28 марта Врио губернатора прибыл в пирожковую, где выпил чай и побеседовал с руководством заведения.
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Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
За убийство котенка житель Петрова Вала проведет три года в колонии
Как рассказали «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года нетрезвый 38-летний житель города Петров Вал на глазах у дворовой ребятни убил котенка.
Обновлено в 06:36
Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
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Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Новый российский внедорожник оценили в Германии
По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
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Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
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Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Политика
НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
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Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
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