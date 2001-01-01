Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия
Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов
Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика
Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным
Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, но украинскую позицию при этом должны поддерживать международные партнеры.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика
На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука
На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Футбол
Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года
32-летний футболист покинул "Астон Виллу" летом 2018 года и с тех пор не смог найти новую команду.
Обновлено в 16:02
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Футбол
Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Политика
Госдума и Совет Федерации не договорились по закону о хостелах
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли договориться по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 11:29
Экономика
Россияне испугались за свою жизнь на пенсии
Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.
Обновлено в 05:49
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов
Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Авто
Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Норвегии назвали причину аварии судна Viking Sky
Обновлено в 11:58
Происшествия
Фигурант дела Абызова скрылся за границей
Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено в 13:35
Политика
Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов
Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта.
Обновлено в 16:04
Общество
Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Обновлено вчера в 23:42