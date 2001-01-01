Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли ЯнгомСпорт день за днем вчера в 14:25

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов. Ранее делами нападающего занимался агент Джамал Акаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Агент прокомментировал возможную дисквалификацию Чалова из-за контракта с британским агентством

Матч ТВ13:41

Варга: Черчесов официально является клиентом нашего агентства

Чемпионат12:13

Шандор Варга: «Чаловым интересовались клуб из топ-5 английской премьер-лиги»

Спорт-Экспресс11:00

Журналист Карпов: «Чалова могут дисквалифицировать за сотрудничество с лондонским футбольным агентством»

Бомбардир.ру11:32

Лучший бомбардир РПЛ оказался в компании Слуцкого и Черчесова. Теперь он быстрее уедет в Европу?

Спорт день за днем09:11

У Федора Чалова сменился агент. Новый – египтянин, именно он устроил Слуцкого в Англию

Sports.ru09:05

Чалов стал клиентом лондонского агентства

Soccer.ruвчера в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия

Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Грушко заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России

"Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ", - сказал Грушко.
Обновлено в 03:25
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика

Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, но украинскую позицию при этом должны поддерживать международные партнеры.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 05:22
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено в 04:38
Футбол

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

32-летний футболист покинул "Астон Виллу" летом 2018 года и с тех пор не смог найти новую команду.
Обновлено в 16:02
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Футбол

Медведев назвал сумму, которая сделает «Газпром Арену» идеальной

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал в интервью для YouTube-канала «КраСава» рассказал, сколько денег необходимо потратить на «Газпром Арену», чтобы привести ее в идеальное состояние.
Обновлено в 14:38
Политика

Госдума и Совет Федерации не договорились по закону о хостелах

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли договориться по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Обновлено в 15:50
Экономика

Россияне испугались за свою жизнь на пенсии

Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.
Обновлено в 05:49
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Норвегии назвали причину аварии судна Viking Sky

Обновлено в 11:58
Происшествия

Фигурант дела Абызова скрылся за границей

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой

Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено в 13:35
Политика

Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов

Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта.
Обновлено в 16:04
Игры

Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood с дочерьми Уильяма Бласковица

Обновлено в 10:05
Общество

Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Обновлено вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное