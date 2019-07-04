Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил уверенность, что в новом сезоне его команда выступит лучше, чем на Кубке Париматч Премьер. На турнире в Австрии армейцы проиграли все три матча.

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

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