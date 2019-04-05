Футбол
Чалов признан лучшим игроком сезона в премьер-лигеСоветский спорт 05:49
Форвард ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком премьер-лиги в сезоне-2018/2019, сообщает официальный сайт лиги. 21-летний нападающий победил в голосовании болельщиков в официальной группе РПЛ В Контакте. За него проголосовали 44 710 пользователей или 41,15 процента участников опроса.
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Представитель пресс-службы мероприятия сообщил, что Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом в финале «Детской новой волны».
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Здоровье
Медики рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет
Британские медицинские работники рассказали, как защититься от рака груди после 35 лет.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 02:05
Общество
Роструд просит сократить рабочий день в жару
Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
Обновлено в 06:58
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Авто
Новый гиперкар Lotus Type 130 показали на тизерном видео
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Общество
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста
В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
Обновлено в 07:25
Футбол
ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контракт
Защитник Игорь Дивеев продолжит выступать за ЦСКА. Московский клуб объявил о выкупе контракта 19-летнего игрока у «Уфы».
Обновлено в 07:25
Хоккей
Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей
Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.
Обновлено в 05:57
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59