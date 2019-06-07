Футбол
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в маеSport24.ru вчера в 12:07
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком армейцев в мае по версии болельщиков. По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Федор набрал 53 процента голосов. Вторым стал Марио Фернандес, на третьей строчке — Иван Обляков.
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