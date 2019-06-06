Футбол

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в маеSport24.ru 12:07

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком армейцев в мае по версии болельщиков. По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Федор набрал 53 процента голосов. Вторым стал Марио Фернандес, на третьей строчке — Иван Обляков.
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Чалов назван лучшим игроком ЦСКА в мае

Советский спорт12:42

Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим футболистом команды в мае

РИА Новости12:31

Чалов в 4-й раз за сезон признан игроком месяца в ЦСКА

Sports.ru12:34

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Sportbox.RU12:27

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Матч ТВ12:27

Федор Чалов – лучший игрок ЦСКА в мае

Спорт-Экспресс12:09

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Sport24.ru12:07
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Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

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В России увеличат размер материнского капитала

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Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
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Названы дата выхода и стоимость подписки на игровой сервис Google Stadia

В будущем сервис придёт и в другие страны, в том числе и в Россию. Стоимость набора Founderʼs Edition составит $129 (около 8400 рублей).
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Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

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Сборную России тепло встретили в Саранске и угостили караваем

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Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

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Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол

СМИ назвали сроки восстановления Неймара от травмы

Стали известны сроки восстановления нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймара после травмы, которую он получил во время товарищеского матча с Катаром (2:0).
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы. По решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

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Обновлено в 09:42
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
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Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Хоккей

«Даллас» подписал новый контракт с Романом Полаком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новое соглашение с защитником Романом Полаком, информирует официальный сайт американской команды.
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В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
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Автоспорт

Команды получили проект регламента на 2021-й

В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57
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Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
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Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
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Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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