Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛRT на русском 02:37

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Фёдор Чалов получил более половины голосов болельщиков в гонке за звание лучшего игрока 30-го тура РПЛ.

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Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Происшествия На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании» Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Футбол Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.

Политика Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Армия и оружие Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии, передает национальное телевидение.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

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Экономика РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Общество Россияне назвали самые перспективные профессии для детей Почти половина россиян считает, что их детям следует работать в области информационных технологий, так как такие специалисты будут получать хорошую зарплату и будут востребованными на рынке труда.

Происшествия Глава Хакасии осудил напавшего на журналиста чиновника Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал нападение чиновника Зайцева на журналиста «Россия 24» «вопиющим случаем», но отметил, что республиканская власть не может применить каких-либо санкций к выборному лицу.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Происшествия Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Происшествия В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.