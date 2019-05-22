Футбол
Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛМатч ТВ 02:23
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 21-летний игрок набрал 6860 голосов (49,42%) пользователей «ВКонтакте». Чалов принес победу армейцам в домашнем матче с "Ахматом" (1:0).
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