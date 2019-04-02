Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛИзвестия 06:13

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Форварда столичного ФК ЦСКА Федора Чалова назвали лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. РПЛ провела голосование совместно с телеканалами «Матч Премьер» и «Матч ТВ» в соцсети «ВКонтакте».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Газета.Ru03:32

Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ

RT на русском03:29

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Советский спорт03:20

Чалов признан лучшим игроком РПЛ в 21-м туре

Матч ТВ03:04

Чалов — лучший игрок 21-го тура российской Премьер-лиги

Sport24.ru03:00

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:36

Игрок ЦСКА признан лучшим футболистом тура. ВИДЕО

Sport.ru04:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:36, Ашберн
Спорт

Югорские биатлонистки лидировали на эстафете ЧР в Тюмени

Обновлено в 06:00
Спорт

Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Авто

Toyota представила новый хэтчбек Yaris

Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Энергетика

«Нафтогаз» решил одолжить $1 млрд у Китая

Как сообщает сайт «Нафтогаза», планируется, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около $160 млн для финансирования действующих контрактов АО «Укргаздобыча» с китайскими корпорациями, поставляющих буровое оборудование и осуществляющих буровые работы «под ключ».
Обновлено в 03:20
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Футбол

Газинский подарил абонементы преданным болельщикам «Краснодара»

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии

Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:20
Экономика

Алексей Мордашов закупается в «Ленте»

«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Обновлено в 07:20
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Росстат подтвердил данные о рекордном росте ВВП России в 2018 году

Рост ВВП России в 2018 году составил 2,3%. Такие данные приводит 1 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание

В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

Обновлено 31 марта в 23:31
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Политика

На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Политика

Депутаты приняли отставку курского мэра

Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Хоккей

Джон Купер: «Кучеров просто был собой»

Пойнт весь матч владел шайбой, Кучеров был просто собой, постоянно находя партнеров, а Гурд шел на ворота.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В ГД предложили освободить от пошлин медизделия для личного пользования

Депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий снять обязательство по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе в Россию незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:53
Общество

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Кино

Сериал «Академия Амбрелла» продлили на второй сезон

Обновлено вчера в 07:36
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Происшествия

Во Франкфурт доставили тела жертв крушения самолета совладелицы S7

Обновлено в 01:36
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное