Футбол
Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛСоветский спорт 03:20
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ. Форвард победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с Матч ТВ и Матч Премьер в социальной сети ВКонтакте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.
Обновлено в 02:04
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Политика
В блоке Порошенко назвали итоги выборов «красной карточкой» для оппозиции
Первый тур выборов президента Украины стал «красной карточкой» для оппозиции, которая уступила актеру Владимиру Зеленскому, заявил в эфире ICTV глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов.
Обновлено в 03:35
Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 22 копейки – до 65,39 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек – до 73,26 рубля.
Обновлено в 03:15
Технологии
Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией
В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
ЕС потребует от Британии обосновать отсрочку Brexit
Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Британия должна будет предоставить серьезное обоснование для новой отсрочки выхода из Евросоюза.
Обновлено в 03:45
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Интернет
В апрельском обновлении Windows 10 Проводник можно будет запускать в отдельном процессе
Обновление Windows 10 под номером 1903, также известное как 19H1 и April 2019 Update, выйдет в релиз на протяжении этого месяца, скорее всего, ближе к его концу.
Обновлено в 02:56
Общество
На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы
Детеныша балтийской нерпы спасли на берегу Финского залива в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Общество
Прокуратура купит в Екатеринбурге квартиру с тремя санузлами за 11,6 млн рублей
Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО 2 апреля объявило конкурс на закупку четырехкомнатной квартиры в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
Преподаватель из Озерска записал видео о «холопской» зарплате
Преподаватель из Озерска Александр Дериглазов в видеообращении пожаловался на мизерную зарплату.
Обновлено в 04:10
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров попросил об отставке
Напомним, что Николай Овчаров находится на своем посту уже второй срок - в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой администрации города Курска.
Обновлено в 03:30
Политика
Нетаньху встретится с Путиным в четверг
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться в четверг в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Обновлено в 04:18
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах президента
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину
Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания
Всего из ТЦ эвакуировали 230 человек.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45