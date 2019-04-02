Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛСоветский спорт 03:20

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ. Форвард победил в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с Матч ТВ и Матч Премьер в социальной сети ВКонтакте.
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