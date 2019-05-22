Футбол
Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛМатч ТВ 02:23
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 21-летний игрок набрал 6860 голосов (49,42%) пользователей «ВКонтакте». Чалов принес победу армейцам в домашнем матче с "Ахматом" (1:0).
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Как следует из трансляции "Страна.ua", политик заявил, что новый глава государства "посадил свое окружение на потоки", в связи с чем сравнил его с экс-президентом Виктором Януковичем, боссом мафии доном Корлеоне, а также назвал "агентом Москвы".
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Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят
Срок признания инвалидности для паллиативных больных планируется сократить с 30 до 3 дней, работа над соответствующим приказом идет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании с членами правительства.
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ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
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Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки
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