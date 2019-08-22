Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой вызов в молодежную сборную России. По словам Чалова, он примет любое решение, если скажут ехать в молодежку, то игрок с радостью туда поедет и будет выкладываться на 110 процентов. Чалов отметил, что у нее очень важные матчи – с Сербией, Болгарией.

Чалов пообещал выкладываться в играх за молодежку на 110 процентов

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