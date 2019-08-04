Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»Vprognoze.ru вчера в 17:24
|41′
Федор Чалов
|46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
|50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
|60′
|64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
|65′
|66′
Иван Обляков
|68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
|76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
|81′
Вячеслав Подберезкин
|85′
|89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
70
Кипиани
20
Марков
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
35
Акинфеев
14
Набабкин
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
20
Кучаев
7
Ахметов
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче чемпионата России. Встреча четвертого тура состоялась в Казани и завершилась минимальной победой "армейцев" со счетом 1:0. Победный гол в матче ЦСКА забил на 41-й минуте благодаря точному удару Федора Чалова.
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ЦСКА обыграл на выезде «Рубин» и вышел на 2-е место в чемпионате (гол, видео)
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