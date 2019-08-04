Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»Vprognoze.ru вчера в 17:24

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче чемпионата России. Встреча четвертого тура состоялась в Казани и завершилась минимальной победой "армейцев" со счетом 1:0. Победный гол в матче ЦСКА забил на 41-й минуте благодаря точному удару Федора Чалова.
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