Футбол

Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате РоссииИзвестия 22:14

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов, передает «Газета.ру». В турнирной таблице ЦСКА поднялся на вторую строчку, набрав девять очков.
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