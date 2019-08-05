Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов, передает «Газета.ру». В турнирной таблице ЦСКА поднялся на вторую строчку, набрав девять очков.

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