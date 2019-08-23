Футбол
Чалов обвинил Жиго в нанесении травмы ЕфремовуRT на русском 02:26
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о травме своего партнёра Дмитрия Ефремова, полученную после контакта с Самуэлем Жиго в матче 6-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
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Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский предложил России свои условия по возвращению в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил свой способ возвращения России в состав G8.
Обновлено 21 августа в 22:32
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Минздраву Крыма запретили судиться из-за запрещённых в РФ лекарств
Министерство здравоохранения Крыма не должно вести судебные тяжбы с жителями полуострова, которые требуют обеспечить их лекарствами, не зарегистрированными в России.
Обновлено в 03:09
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика
Издание The Guardian назвало Крым российским
Издание The Guardian сделало невероятное. В День российского флага оно признало, что Крым – это Россия.
Обновлено в 03:39
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Общество
Медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы
Медведь напал на конеферму в Тверской области, которая принадлежит депутату Госдумы Сергею Веремеенко, и задрал 12 лошадей.
Обновлено в 04:28
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Футбол
Полузащитник «Милана» Кессье может перейти в «Монако»
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в «Монако».
Обновлено в 04:56
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Спорт
Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа
Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обновлено в 03:39
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Авто
Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan
Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.
Обновлено в 03:37