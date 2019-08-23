Футбол

Чалов обвинил Жиго в нанесении травмы ЕфремовуRT на русском 02:26

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о травме своего партнёра Дмитрия Ефремова, полученную после контакта с Самуэлем Жиго в матче 6-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
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Чалов — о травме Ефремова: «Понимаю, что Жиго сыграл в мяч. Но сыграл с нанесением травмы»

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