Футбол
Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»РИА Новости 06:53
Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев. Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Спартака", начало матча в 20:00.
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