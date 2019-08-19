Футбол

Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»РИА Новости 06:53

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев. Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Спартака", начало матча в 20:00.
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