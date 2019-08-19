Футбол

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»Чемпионат 06:04

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
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