Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев. Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Спартака", начало матча в 20:00.

Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Происшествия Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Экономика Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.

Политика Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Политика ФСБ раскрыла число приехавших в Россию на учёбу иностранцев Учёт иностранцев, приезжающих в Россию для учёбы, ведётся ФСБ с начала года.

Политика В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина Президент России Владимир Путин может посетить Саратовскую область. Такая информация неофициально появилась в ряде саратовских СМИ.

Происшествия В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».

Политика Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.

Происшествия Следствие сняло с режиссера Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках Что еще известно: 11 августа Басманный суд Москвы отказал в аресте Васильева. Ранее режиссеру стало плохо в изоляторе временного содержания.

Авто Новая Toyota Majesty: самый роскошный Hiace В основе Majesty лежит самый компактный вариант микроавтобуса Toyota Hiace — с короткой базой и низкой крышей.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов "Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

Общество В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.