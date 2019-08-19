Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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