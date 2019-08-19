Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»Чемпионат 06:04
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
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Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Происшествия
По факту убийства семьи под Ульяновском возбуждено уголовное дело
СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства целой семьи в селе Патрикеево Базарносызганского района.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Почеттино раскритиковал раннее закрытие трансферного окна в АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением относительно раннего закрытия трансферного окна в английском футболе.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл тайно сбежали с ребенком в Ниццу
В СМИ появились новые снимки Меган Маркл, принца Гарри и их трехмесячного сына Арчи, которые поразили их фанатов.
Обновлено вчера в 11:00
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о смерти заключенных из-за неправильного и несвоевременного лечения
Генпрокуратура сообщила о смерти четырех заключенных из-за неправильного лечения и несвоевременного оказания медпомощи.
Обновлено в 07:12
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России
Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»
Обновлено в 06:12
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Россиянка погибла после ДТП с паломниками в Дубае
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Агентство Fitch Rating повысило кредитный рейтинг Москвы до «ВВВ»
Международное агентство Fitch Rating повысило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на одну ступень до уровня «ВВВ».
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Футбол
Круговой переходит в «Зенит». Детали контракта
Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.
Обновлено в 07:53
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06