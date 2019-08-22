РФС на официальном сайте огласил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В него вошли вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов. Всего в список вошли 23 футболиста.

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

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