Футбол

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную РоссииСпорт-Экспресс 08:51

РФС на официальном сайте огласил состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии и Болгарии. В него вошли вратарь «Спартака» Александр Максименко и лидер атак ЦСКА Федор Чалов. Всего в список вошли 23 футболиста.
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