Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболуРБК 09:50
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Политика
Instagram заблокировал страницу Кличко
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено 20 августа в 14:39
Происшествия
Масштабный пожар на Складской тушат с вертолета
Тушить масштабное возгорание начали с воздуха. На место происшествия прилетел вертолет Ми-8.
Обновлено в 11:19
Политика
Троих россиян готовят к обмену между РФ и Украиной
Граждане России Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов проходят необходимые юридические процедуры для обмена пленными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 03:48
Космос
Робота Федора отправили на МКС с Байконура
Антропоморфная машина отправилась на станцию, где будет работать под управлением космонавтов Ракету «Союз-2.1а» с роботом Федором на борту отправили на международную космическую станцию, сообщает сайт «Роскосмос», где он должен будет работать под управлением космонавта Александра Скворцова.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну
Турецкие рыбаки выловили в Эгейском море пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.
Обновлено в 09:05
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Культура
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно.
Обновлено в 11:56
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В лесу под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Калифорнии пассажирский самолет сгорел на взлетной полосе
По данным американских СМИ, самолет прервал взлет по неизвестным причинам, после чего загорелся на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 04:57
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин жестко ответил на испытание США запрещенных ДРСМД ракет
Владимир Путин заверил, что Россия зеркально ответит на испытание крылатой и запрещенной ДРСМД ракеты наземного базирования, которое недавно провели военные США.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Apple сделает акцент на камерах в новых iPhone и iPad
Apple готовится представить ряд новых устройств в сентябре. Список новинок включает три новых iPhone и iPad Pro с обновлёнными камерами.
Обновлено в 10:19