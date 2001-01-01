В Англии официально закрылось летнее трансферное окно. Таким образом, форварды ЦСКА и «Зенита» Фёдор Чалов и Артём Дзюба, к которым проявляли интерес клубы АПЛ, не переберутся на Туманный Альбион до января 2020 года. Напомним, в подписании Чалова был заинтересован «Кристал Пэлас».

Спорт день за днем

Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно

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