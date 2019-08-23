Футбол
Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмыЧемпионат 01:00
На жёлтую карточку подкат Жиго точно тянул. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал Чалов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Андреем Панковым. ЦСКА, набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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