Футбол

Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»Евро-футбол.ру 07:29

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Ростовом" (1:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что означают три поражения ЦСКА? Рабинер – о неудачах армейцев в Австрии

Спорт-Экспресс05:30

Чалов: «Неприятно проигрывать три игры подряд, но в целом это хорошо даже»

Sport24.ru05:27

Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»

Евро-футбол.ру07:29

Через годик в «Челси»: Федор Чалов дал понять, что остается в ЦСКА

ВладТайм08:51

Чалов: поражения на сборе в Австрии пойдут на пользу ЦСКА перед стартом РПЛ

РИА Новости05:07

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Sportbox.RUвчера в 14:43

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВвчера в 14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Обновлено в 10:10
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Политика

МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".
Обновлено в 08:55
Происшествия

Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье

Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Авто

Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Ранее рекордсменом считался Citroen C5 Aircross с 82 процентами. Электрокар Tesla Model 3 прошел все стандартные краш-тесты Euro NCAP.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Политика

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Петербурге поймали француза, пытавшегося незаконно пересечь границу

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Обновлено в 08:46
Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено в 09:18
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Музыка

Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Наука

Учёные научались предсказывать приступы эпилепсии

Обновлено в 07:16
Происшествия

Живущий в Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено вчера в 07:38
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное