Футбол
Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»Евро-футбол.ру 07:29
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Ростовом" (1:2).
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