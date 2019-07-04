Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Ростовом" (1:2).

Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»

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