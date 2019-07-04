Футбол

Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»Евро-футбол.ру 07:29

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Ростовом" (1:2).
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Чалов: «Неприятно проигрывать три игры подряд, но в целом это хорошо даже»

Sport24.ru05:27

Чалов: «Получили три мяча от „Спартака“, но это хорошо»

Евро-футбол.ру07:29

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Sportbox.RUвчера в 14:43

Чалов: поражения на сборе в Австрии пойдут на пользу ЦСКА перед стартом РПЛ

РИА Новости05:07

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВвчера в 14:43

Что означают три поражения ЦСКА? Рабинер – о неудачах армейцев в Австрии

Спорт-Экспресс05:30
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:52, Вашингтон
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в Италии

Обновлено в 04:58
Футбол

Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии

Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.
Обновлено в 04:10
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика

Россия выразила протест Японии после G20

Обновлено в 08:42
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Политика

Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе

«Америке выгодно держать санкции против России», потому военную технику Вашингтон предоставил, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», заключил он.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Авто

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

При падении дерева на востоке Москвы погиб ребенок

В Гольяновском проезде на востоке Москвы (относится к Центральному административному округу) дерево упало на игравшего на детской площадке ребенка.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота

Обновлено в 03:55
Политика

Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Москальская рожа ляжет»: украинский футболист ждет матча с «Краснодаром»

Обновлено в 08:34
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр

Обновлено в 07:20
Политика

Власти КНДР освободили из-под стражи австралийского студента

Задержанный властями Северной Кореи студент из Австралии Алек Сигли был освобожден.
Обновлено в 03:54
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Экономика

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Мужчина умер в больнице Подольска, не дождавшись помощи

В Подольской ГКБ работает специальная комиссия Минздрава.
Обновлено в 06:13
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
Происшествия

В Саратове полицейские тайно переводили себе деньги с карт задержанных

В Саратове вынесен приговор двум бывшим полицейским, которых признали виновными в мошенничествах.
Обновлено в 08:00
Финансы

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Наука

Нейроны стареющих мышей не смогли размножиться из-за иммунных клеток

Обновлено в 02:15
Политика

В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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