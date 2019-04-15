Чакыр рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 05:42

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр выступит в качестве главного рефери в ответном матче финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать ему будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – Артур Мануэль Рибейро Соареш Диас (Португалия).

Чакыр рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

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