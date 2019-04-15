Футбол

Чакыр рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 05:42

Порту — Ливерпуль
17 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Драган»
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр выступит в качестве главного рефери в ответном матче финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать ему будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – Артур Мануэль Рибейро Соареш Диас (Португалия).
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Чакыр рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

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