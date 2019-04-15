Футбол

Чакыр рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 05:42

Порту — Ливерпуль
17 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Драган»
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр выступит в качестве главного рефери в ответном матче финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать ему будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – Артур Мануэль Рибейро Соареш Диас (Португалия).
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Голландец Маккели рассудит «Порту» и «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС07:16

Чакыр будет судить четвертьфинал ЛЧ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Газета.Ru06:54

Чакыр рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Sport24.ru05:08

Чакыр рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс05:19

Чакир рассудит «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»

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Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Матч ТВ05:14

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Чакыр выступит главным арбитром матча

Советский спорт05:38
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