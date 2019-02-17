Футбол

Чакыр рассудит «Лион» и «Барселону». Рокки – «Ливерпуль» и «Баварию»Спорт-Экспресс 05:47

Официальный сайт УЕФА сообщил, что турецкая бригада арбитров под руководством Джюнейта Чакыра обсудит первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной", который состоится 13 февраля во Франции.
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Назначены арбитры на матчи «Лион» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «Бавария» в ЛЧ

Чемпионат06:09

Чакыр рассудит «Лион» и «Барселону». Рокки – «Ливерпуль» и «Баварию»

Спорт-Экспресс05:47

УЕФА назначил арбитров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч ТВ05:32

УЕФА назначил арбитров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Sportbox.RU05:32

«Ливерпуль» и «Баварию» рассудит Рокки, на матч «Лион» — «Барселона» назначен Чакыр

Sport24.ru05:17

Рокки рассудит «Ливерпуль» и «Баварию», Чакыр – «Лион» и «Барселону»

Евро-футбол.ру05:32

Матч «Лион» – «Барселона» будет судить Чакир. Игру между «Ливерпулем» и «Баварией» обслужит Рокки

Sports.ru05:28
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Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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