Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионовМатч ТВ 15 апреля в 05:14

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встречу в Португалии обслужит бригада голландского арбитра Данни Маккели. Помогать ему на линиях будут Марио Дикс и Хессел Стеегстра.

Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

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